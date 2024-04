Hidratados e lisinhos: 8 produtos para comemorar o Dia do Beijo

O Dia do Beijo é comemorado em 13 de abril e, por isso, a gente dá uma atenção especial aos lábios nesta data. Quer desculpa melhor para comemorar com aquela pessoa especial? Quando estamos perto de alguém por quem sentimos atração física, só de trocar olhares, dá vontade de beijar. A emoção vai aumentando e faz as bocas se encaixarem.



Investir em cuidados que deixam os lábios mais bonitos, hidratados e macios pode valer a pena. O segredo para escolher o batom perfeito, por exemplo, é descobrir o tom que ressalta os lábios, sem esquecer da hidratação. Assim, não tem perigo de o beijo não combinar, seja ele mais empolgado ou mais recatado. Vem ver a lista que preparamos para te ajudar a comemorar essa data:

*Com informações de conteúdo publicado em 13/04/2022.

