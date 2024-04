Controla glicose no sangue e aumenta energia: os benefícios da granola

Com textura crocante e sabor diferenciado, a granola é fonte de carboidratos, proteínas, fibras e gorduras saudáveis. No entanto, as versões industrializadas podem ter açúcar em excesso. Nesses casos, vale a pena ficar de olho nos rótulos antes de levar para casa.

Claro, há a opção de fazer em casa também, basta escolher o cereal, a semente, a fruta seca e a castanha que quiser, adoçar e colocar a mistura no forno ou na frigideira.

A seguir, veja detalhes sobre os benefícios da granola para a saúde.

1. Contribui com o controle do peso

Dentro de um plano alimentar equilibrado, a granola pode contribuir para o controle do peso, uma vez que traz fontes de energia associadas a fibras, que dão saciedade. Portanto, pode ser benéfica para quem busca perder peso.

No entanto, a granola pode ser calórica e é preciso se atentar ao rótulo, se for comprar pronta, e ver quais são os ingredientes. É importante, sempre que possível, escolher itens com menos açúcar.

2. Faz bem para o coração

A granola contém aveia, ingrediente rico em fibras solúveis, que reduzem os níveis de colesterol LDL, considerado "ruim". Portanto, o alimento ajuda na saúde do coração.

Além disso, a granola é fonte de ômega 3, que tem propriedades anti-inflamatórias e está associado à redução do risco de doenças cardíacas, e também pode ter antioxidantes, substâncias que combatem os radicais livres e protegem as células do coração contra danos.

Por fim, o alimento contém magnésio e potássio, minerais que atuam na regulação da pressão arterial. Dessa forma, afasta o risco de problemas cardíacos, como infartos.

4. Melhora a digestão e previne a constipação

O aumento de fibras na dieta pode ajudar no funcionamento intestinal, contribuindo para uma digestão mais eficiente.

O consumo adequado de fibras estimula os músculos que empurram o alimento ao longo do trato digestivo, além de tornar as fezes mais amolecidas, o que facilita a sua eliminação.

5. É fonte de energia

A granola é fonte de energia devido à presença de carboidratos complexos, fibras, proteínas e gorduras saudáveis. Esses itens mantêm a energia no corpo por mais tempo. Portanto, pode ser uma opção saudável de lanche pré-treino.

6. Controla o açúcar no sangue

A presença das fibras da granola também regula os níveis de açúcar no sangue. O consumo pode ser benéfico para quem apresenta resistência à insulina ou tem diabetes.

Granola engorda?

A granola pode contribuir para o ganho de peso, se for consumida em excesso, já que é rica em calorias. Em 100 g do alimento há 389 kcal. Algumas vezes, durante a preparação, são adicionados açúcares, o que pode engordar.

Portanto, a recomendação é consumir cerca de duas colheres (sopa) por dia para evitar o ganho de peso.

Contraindicações

Na maioria das vezes, o consumo de granola é considerado seguro. Porém, algumas pessoas apresentam alergias aos componentes do produto.

A recomendação é que crianças menores de 2 anos não consumam granolas prontas, devido ao possível excesso de açúcar ou adoçantes artificiais.

Pessoas em recuperação de cirurgia que exigem alimentos mais macios e de digestão rápida, como cirurgias bucais ou estomacais, devem evitar consumir o alimento.

Além disso, indivíduos com diarreias específicas também podem piorar o quadro, uma vez que o alimento possui bastantes fibras e melhora o funcionamento do intestino.

Pessoas com diabetes ou que desejam emagrecer devem consumir com moderação, pois a granola é fonte de carboidratos e poder conter bastantes calorias.

Como consumir

Pode ser consumida em refeições, como no café da manhã e lanches, acompanhando frutas, leite, smoothies ou iogurtes.

Também é comumente consumida como snacks, em receitas de biscoitos, bolos e barras de cereais.

Existem opções de granola salgada, que é frequentemente usada como complemento de saladas, dando mais sabor e aumentando a saciedade.

Fonte: Mariana Ferrari Fernandes, nutricionista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo

Referência: TBCA (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos).