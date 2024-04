Bayern de Munique vence e adia por pelo menos um dia título do Leverkusen

O Bayer Leverkusen terá de esperar pelo menos até domingo. O Bayern de Munique (2º) fez a sua parte ao derrotar neste sábado (13) o Colônia por 2 a 0, em partida da 29ª rodada da Bundesliga, evitando assim que o Leverkusen conquistasse o título pelo menos até a partida de domingo, contra o Werder Bremen.

Faltando cinco rodadas para a conclusão do campeonato alemão, o Bayern de Munique está 13 pontos atrás do líder invicto, o Leverkusen do técnico espanhol Xabi Alonso (63 contra 76), que precisa vencer o Werder Bremen no domingo, em sua BayArena, para garantir matematicamente seu primeiro título da Bundesliga.

O Stuttgart (3º, 60 pontos) recebe o Eintracht Frankfurt (6º, 42 pontos) neste sábado e pode empatar em pontos com o Bayern de Munique em caso de vitória.

O triunfo do gigante bávaro foi forjado na segunda etapa, graças aos gols de Raphaël Guerreiro (65') e Thomas Müller (90'+3).

Outras duas equipes da parte superior da tabela também venceram, embora ambas não tenham chances de conquistar o título. O Leipzig (4º) derrotou o Wolfsburg (14º) por 3 a 0 com o primeiro gol marcado pelo atacante da seleção espanhola Dani Olmo, enquanto o Borussia Dortmund (5º) venceu o Borussia Moenchengladbach (11º) por 2 a 1 fora de casa.

Leipzig e Dortmund ainda têm de se enfrentar, o que torna bastante improvável que o Bayern saia da zona de classificação para a Liga dos Campeões, competição em que os jogadores comandados pelo técnico Tomas Tuchel acabaram de disputar a partida de ida das quarts de final contra o Arsenal (com um empate em 2 a 2 em Londres).

Quatro dias antes do jogo de volta contra os 'Gunners', o atacante francês Kingsley Coman teve de ser substituído devido a uma lesão.

O atacante do Bayern deixou o campo apoiado por dois membros da equipe médica do Bayern e foi substituído por Jamal Musiala dois minutos depois.

"Esperamos que não fique meses afastado. Veremos o que o exame exato revela e o que resulta dele, mas devemos esperar que nas próximas semanas ele não esteja disponível", disse o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund na zona mista.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Augsburg - Union Berlin 2 - 0

- Sábado:

Bayern de Munique - Colônia 2 - 0

Bochum - Heidenheim 1 - 1

RB Leipzig - Wolfsburg 3 - 0

Mainz - Hoffenheim 4 - 1

B. Mönchengladbach - Borussia Dortmund1 - 2

Stuttgart - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(10h30) Darmstadt - Freiburg

(12h30) Bayer Leverkusen - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 76 28 24 4 0 69 19 50

2. Bayern de Munique 63 29 20 3 6 82 36 46

3. Stuttgart 60 28 19 3 6 64 34 30

4. RB Leipzig 56 29 17 5 7 67 33 34

5. Borussia Dortmund 56 29 16 8 5 57 34 23

6. Eintracht Frankfurt 42 28 10 12 6 43 36 7

7. Augsburg 39 29 10 9 10 47 46 1

8. Hoffenheim 36 29 10 6 13 49 57 -8

9. Freiburg 36 28 10 6 12 40 52 -12

10. Heidenheim 34 29 8 10 11 42 50 -8

11. B. Mönchengladbach 31 29 7 10 12 50 56 -6

12. Werder Bremen 31 28 8 7 13 36 44 -8

13. Union Berlin 29 29 8 5 16 25 45 -20

14. Wolfsburg 28 29 7 7 15 34 50 -16

15. Bochum 27 29 5 12 12 34 59 -25

16. Mainz 26 29 5 11 13 30 47 -17

17. Colônia 22 29 4 10 15 23 51 -28

18. Darmstadt 14 28 2 8 18 28 71 -43

