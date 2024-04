Atlético vence Girona (3-1) com dois de Griezmann e se consolida em 4º no Espanhol

O Atlético de Madrid, com uma dobradinha de Antoine Griezmann, deu neste sábado (13) um importante passo rumo à classificação para a próxima Liga dos Campeões ao vencer o Girona, adversário direto, por 3 a 1 em casa, pela 31ª rodada de LaLiga.

Os 'Colchoneros' permanecem na quarta posição com 61 pontos, quatro a menos que o Girona (3º), mas o mais importante é que se distanciam do Athletic Bilbao (5º, com 56 pontos), que recebe o Villarreal no domingo.

No estádio Metropolitano tudo parecia estar a favor dos visitantes, com o 17º gol no campeonato do ucraniano Artem Dovbyk logo aos 4 minutos, que o coloca provisoriamente como artilheiro do campeonato.

Mas Griezmann empatou cobrando um pênalti (34') e pouco antes do intervalo o argentino Ángel Correa aproveitou um cruzamento de Álvaro Morata (45'+6) para colocar os 'rojiblancos' em vantagem.

Já no segundo tempo, Griezmann recuperou uma bola mal afastada pela defesa do Girona e não perdoou, chutando à queima-roupa (50') e encaminhando a vitória.

Agora os jogadores comandados pelo técnico argentino Diego Simeone podem se concentrar na importante partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, na terça-feira.

Na Alemanha e diante do temível 'Muro Amarelo' do Westfalenstadion, o Atlético de Madrid terá de defender a vantagem conquistada na ida com a vitória por 2 a 1 para garantir a classificação para as semifinais da Champions.

Também neste sábado o Rayo Vallecano empatou em casa com o Getafe em 0 a 0.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Betis - Celta Vigo 2 - 1

- Sábado:

Atlético de Madrid - Girona 3 - 1

Rayo Vallecano - Getafe 0 - 0

Mallorca - Real Madrid

(16h00) Cádiz - Barcelona

- Domingo:

(09h00) Las Palmas - Sevilla

(11h15) Granada - Alavés

(13h30) Athletic Bilbao - Villarreal

(16h00) Real Sociedad - Almería

- Segunda-feira:

(16h00) Osasuna - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 75 30 23 6 1 66 20 46

2. Barcelona 67 30 20 7 3 61 34 27

3. Girona 65 31 20 5 6 63 39 24

4. Atlético de Madrid 61 31 19 4 8 59 36 23

5. Athletic Bilbao 56 30 16 8 6 50 28 22

6. Real Sociedad 49 30 13 10 7 43 31 12

7. Betis 45 31 11 12 8 38 37 1

8. Valencia 44 30 12 8 10 33 32 1

9. Getafe 39 31 9 12 10 37 43 -6

10. Osasuna 39 30 11 6 13 36 43 -7

11. Villarreal 38 30 10 8 12 48 53 -5

12. Las Palmas 37 30 10 7 13 29 33 -4

13. Alavés 32 30 8 8 14 26 36 -10

14. Sevilla 31 30 7 10 13 37 44 -7

15. Mallorca 31 30 6 13 11 25 35 -10

16. Rayo Vallecano 31 31 6 13 12 25 38 -13

17. Celta Vigo 28 31 6 10 15 33 46 -13

18. Cádiz 25 30 4 13 13 21 40 -19

19. Granada 14 30 2 8 20 30 60 -30

20. Almería 13 30 1 10 19 28 60 -32

© Agence France-Presse