Ataque com faca em centro comercial de Sydney deixa ao menos 6 mortos e vários feridos

Ao menos seis pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque com faca em um centro comercial de Sydney, no sudeste da Austrália, na tarde deste sábado (13). A polícia australiana indicou que abateu o agressor e não descartou que as violências tenham motivações terroristas.

Segundo o porta-voz da polícia do Estado de Nova Gales do Sul, Anthony Cooke, oito pessoas seguem hospitalizadas, entre elas, um bebê de nove meses. Cinco vítimas morreram dentro do centro comercial Westfield Bondi Junction, que estava lotado no momento do ataque, e uma sexta faleceu no hospital.

Cooke não revelou detalhes sobre o agressor, classificando o incidente como "muito complexo". "As investigações são recentes e continuamos tentando identificar o culpado", afirmou.

O homem foi morto por uma policial, uma das primeiras a chegar ao local do crime. O agressor correu em sua direção e tentou atacá-la, antes de ser abatido a tiros.

Em coletiva de imprensa, o primeiro-ministro australiano, Antony Albanese, afirmou que o autor das violências "parece ter agido sozinho". "Para todos nós, as cenas terríveis em Bondi Junction estão além das palavras e da compreensão", declarou. Na rede social X, o premiê também expressou sua solidariedade às famílias das vítimas.

Movimento de pânico

Imagens das câmeras de segurança do centro comercial foram divulgadas pelas mídias australianas. Elas mostram um homem armado com uma grande faca e pessoas feridas no chão.

"Foi assustador, as pessoas gritavam", declarou Pranjul Bokaria, que fazia compras no Westfield Bondi Junction no momento do ataque. Ela contou ter se escondido na sala de descanso de uma loja. "Estou viva e aliviada", reiterou.

Outras pessoas que presenciaram o ataque contam que houve um movimento de pânico entre a multidão de frequentadores. Reece Colmenares afirmou que se dirigia a uma academia dentro do centro comercial quando viu pessoas correndo e gritando que alguém havia sido esfaqueado. Ela disse ter se buscado refúgio em uma loja com mais de 10 frequentadores do local.

Dezenas de pessoas se esconderam em um supermercado do Westfield Bondi Junction por cerca de uma hora, até serem resgatadas por policiais. "Foi aterrorizante. Havia crianças pequenas, idosos, pessoas em cadeiras de rodas", disse uma enfermeira de Sidney à AFP.

No início da noite, dezenas de policiais e ambulâncias permaneciam nas imediações do centro comercial.

A Austrália é raramente palco de ataques de massa. Em novembro de 2018, um homem armado com uma faca matou uma pessoa e feriu outras duas em rua de Melbourne, no sul, antes de ser abatido pela polícia. O crime foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

(Com informações da AFP)