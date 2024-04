Após colisão, carro e caminhão pegam fogo no Mato Grosso

Imagem: Centro de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros do MT

Do UOL, em Brasília.

O Corpo de Bombeiros do Mato Grosso foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio causado por um acidente entre um caminhão dos Correios e um carro na Rodovia BR-070, na área rural de Campo Verde (MT).

O que aconteceu

Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros informou que não houve vítimas fatais ou com ferimentos.

O motorista do caminhão foi encontrado consciente e sem queixas de lesões aparentes. Ele optou por não receber atendimento e precisou assinar um termo de responsabilidade. Já o condutor do veículo não estava no local.

Agentes controlaram o incêndio. Depois de controlar as chamas, os bombeiros relataram o caso a Polícia Rodoviária Federal e o caso será investigado.