Adolescente israelense desaparecido é encontrado morto na Cisjordânia, dizem militares

JERUSALÉM (Reuters) - Os militares e a polícia israelenses disseram que o corpo de um adolescente israelense desaparecido, que provavelmente foi morto em um ataque palestino, foi encontrado neste sábado na Cisjordânia ocupada, um incidente que pode indicar que a violência está se espalhando no momento em que a guerra em Gaza entra em seu sétimo mês.

O jovem de 14 anos desapareceu na sexta-feira, disseram as autoridades, e descreveram seu assassinato como "um ataque terrorista".

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que os agressores seriam encontrados e apelou aos israelitas para não atrapalharem as forças de segurança.

Enquanto as forças israelenses procuravam o adolescente durante a noite de sexta-feira, colonos judeus na área entraram em uma aldeia palestina próxima e incendiaram casas e carros. Uma pessoa foi morta naquele tumulto, disseram médicos palestinos, embora não esteja claro se ela foi baleada pelas forças israelenses ou por colonos.

Colonos bloquearam as entradas de mais duas cidades da região neste sábado e atiraram pedras nos veículos que passavam, disse a agência de notícias oficial palestina Wafa. Os médicos disseram que oito palestinos ficaram feridos.

O Hamas, o grupo islâmico palestino que luta contra as forças israelenses que estão em uma missão para esmagar seus militantes em Gaza, emitiu um comunicado neste sábado instando os palestinos na Cisjordânia a lutarem contra o que descreveu como "milícias de colonos".

Embora as tropas terrestres israelitas tenham sido em grande parte retiradas de Gaza este mês, os ataques aéreos continuam, bem como as incursões em Al-Nusseirat, no centro do enclave. Quatro palestinos foram mortos lá neste sábado, disseram médicos.

A violência na Cisjordânia já estava em crescimento antes do início da guerra em Gaza, que ocorreu em 7 de outubro, com o ataque de choque do Hamas no sul de Israel. Desde então, aumentou, com a intensificação dos ataques israelitas e dos ataques de rua palestinos.

A Cisjordânia está entre os territórios que os palestinos procuram para constituir um Estado. A maioria dos países ao redor do mundo considera os assentamentos israelenses ilegais, uma visão que Israel contesta.

(Reportagem de Maayan Lubell em Jerusalém, Ali Sawafta em Ramallah e Nidal al-Mughrabi no Cairo)