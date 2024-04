Wall St tomba após balanços mistos, inflação persistente e temores geopolíticos

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos sofreram um movimento de vendas nesta sexta-feira, depois que os resultados dos principais bancos dos EUA não impressionaram, encerrando uma semana marcada por dados de inflação que movimentaram o mercado, expectativas para a política monetária do Federal Reserve e tensões geopolíticas.

Os três principais índices caíram mais de 1% e registraram perdas na semana.

O índice S&P 500 registrou sua maior perda percentual semanal desde janeiro, enquanto a perda semanal do índice Dow Jones foi a mais acentuada desde março de 2023.

"Quando olhamos para o que aconteceu no espaço macroeconômico, a inflação piorou e isso colocou mais pressão sobre as empresas para que apresentem resultados nesta temporada de lucros", disse Mike Dickson, chefe de pesquisa da Horizon Investments. "Todos estão um pouco nervosos, com foco intenso em como os lucros precisam ser bons."

Os resultados de um trio de grandes bancos marcaram o lançamento não oficial da temporada de balanços do primeiro trimestre.

O JPMorgan Chase, maior banco dos EUA em ativos, registrou uma alta de 6% nos lucros, mas sua previsão de receita líquida de juros ficou abaixo das expectativas. Suas ações caíram 6,5%.

Os dados econômicos desta semana, particularmente o relatório do índice de preços ao consumidor norte-americano de quarta-feira, mais forte do que o esperado, sugeriram que a inflação pode ser mais persistente do que se pensava anteriormente, levando os investidores a redefinir expectativas sobre o momento e a extensão dos cortes na taxa básica do Federal Reserve este ano.

As tensões geopolíticas seguem como pano de fundo, conforme o Irã ameaça se vingar de Israel pelo ataque aéreo de 1º de abril à sua embaixada em Damasco, aumentando o ímpeto das venda generalizada.

O Dow Jones caiu 1,24%, para 37.983,24 pontos. O S&P 500 perdeu 1,46%, para 5.123,41 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 1,62%, para 16.175,09 pontos.

Todos os 11 principais setores do S&P 500 fecharam no território negativo, com o setor de materiais sofrendo a maior perda percentual.