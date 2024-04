Taxas futuras de juros no Brasil avançam novamente com pessimismo sobre Fed

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam em alta de novo nesta sexta-feira, ainda sob a influência dos dados de inflação dos EUA, que levaram a mais adiamentos nas apostas para o início dos cortes de juros do Federal Reserve.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,075%, ante 10,069% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,265%, ante 10,215% do ajuste anterior.

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,595%, ante 10,53%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,92%, ante 10,852%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,145%, ante 11,079%.

Continuaram repercutindo dados de quarta-feira que mostraram que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,4% em março, acima do esperado, disparando um forte movimento de reprecificação de cortes de juros nos EUA.

Durante o dia, os rendimentos dos Treasuries avançaram em meio às apostas de adiamento dos cortes de juros nos EUA para o segundo semestre, o que continuou a sustentar a curva a termo no Brasil.