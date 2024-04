Sinner sofre mas vence Rune e vai enfrentar Tsitsipas nas semis de Monte Carlo

Jannik Sinner (2º do mundo) sofreu mas conseguiu vencer Holger Rune (7º) nesta sexta-feira (12) pelas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, com parciais de 6-4, 6-7 (6/8) e 6-3 em 2h40 e vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas (12º) nas semifinais.

No ano passado, o dinamarquês venceu o italiano nas semifinais. Desta vez, Sinner confirmou que é o tenista em melhor fase desde o início de 2024 ao obter a 25ª vitória em 26 partidas.

Mas Rune quase conseguiu parar a máquina Sinner. Até então um carrasco frio de seus oponentes com golpes espetaculares de direita e backhand concluindo sequências bem construídas, Sinner parecia surpreendentemente sem munição contra Rune.

O italiano venceu com tranquilidade o primeiro set ao conseguir o break para abrir 3-2.

Em duas ocasiões no segundo set, ele fez 40-0 no saque de Rune. Mas em duas vezes, por falta de iniciativa, ele deixou Rune somar cinco pontos seguidos para confirmar seu serviço.

E quando estava empatado em 5-5, Rune assumir seu lado bad boy, como se quisesse extrair superpoderes dele.

Tendo sido avisado por ficar sem tempo antes de servir, ele foi levemente vaiado pelo público.

O dinamarquês pareceu então aproveitar a oportunidade e ostensivamente acenou com a mão para que os espectadores se calassem, o que só aumentou as vaias... e os seus gestos desafiadores.

A tal ponto que o árbitro lhe deu uma nova advertência pelo seu mau comportamento. Fingindo não entender, Rune se sentou em sua cadeira e pediu a intervenção do supervisor. Totalmente animado após alguns minutos de discussão, ele retomou o jogo e avançou para o tie-break.

Neste game decisivo, Sinner obteve dois match points com 6/4 mas Rune mostrou muita coragem para neutralizá-los de forma brilhante e marcar quatro pontos seguidos, obrigando Sinner a jogar um terceiro set.

Com o placar em 3-3, a torcida pró-italiana sentiu que seu jogador talvez precisasse de um pouco mais de apoio e começou a gritar "Jannik!" e a aplaudir ruidosamente cada um de seus pontos.

O atual campeão do Aberto da Austrália emendou então três games e encerrou a partida e comemorou muito.

- Tsitsipas avança sem dificuldades -

Mais cedo, Stefanos Tsitsipas (número 12 do mundo), duas vezes vencedor do Masters 1000 de Monte Carlo (2021 e 2022), se classificou para as semifinais desta edição, ao vencer o russo Karen Khachanov (nº 17) por 2 sets a zero, parciais de 6-4 e 6-2.

Nesta sexta-feira, nas quartas de final, tanto Tsitsipas quanto Khachanov sofreram no início com seus saques, com três quebras nos três primeiros games.

O grego de 25 anos, que perdeu nas quartas de final no ano passado, foi o primeiro a confirmar seu serviço e saiu na frente abrindo 3 a 1.

Com 5 a 4 a favor de Tsitsipas, Khachanov, com dores na coxa esquerda, chamou o fisioterapeuta. Depois, ele conseguiu continuar a partida sem demonstrar sinais de desconforto.

Porém, o russo não levou muitas dificuldades para o adversário, que o derrotou pela oitava vez em nove duelos entre os dois tenistas.

--- Resultados desta sexta-feira do Masters 1000 de Monte Carlo:

- Simples - Quarta rodada (quartas de final):

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.12) x Karen Khachanov (RUS/N.15) 6-4, 6-2

Jannik Sinner (ITA/N.2) x Holger Rune (DIN/N.7) 6-4, 6-7 (6/8), 6-3

bds/ig/chc/dam/jvb/aam/aa

© Agence France-Presse