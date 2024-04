Sinner alcança semifinal em Mônaco e garante 2º lugar no ranking

ROMA, 12 ABR (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner prosseguiu com sua boa fase na temporada e fez mais uma vítima no Masters de Monte Carlo, em Mônaco, conseguindo se classificar para as semifinais do torneio.

Diante do dinamarquês Holger Rune, o jovem tirolês fez 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 e 3/6.

Sinner se vingou da derrota em 2023 para o escandinavo e garantiu vaga em outra semifinal, desta vez no saibro. Ao todo, o italiano alcançou essa fase em Masters 1000 pela oitava oportunidade na carreira.

A 25ª vitória em 26 partidas disputadas neste ano garantiu Sinner na segunda colocação do ranking mundial da ATP, atrás apenas do sérvio Novak Djokovic.

O próximo rival de Sinner vai ser o grego Stefanos Tsitsipas, que passou pelo russo Karen Khachanov. O encontro está agendado para amanhã (13). (ANSA).

