'Selfie' com acidente grave viraliza e choca Itália

PIACENZA, 12 ABR (ANSA) - A imagem de um transeunte tirando uma "selfie" no local de um grave acidente do trânsito que matou uma mulher viralizou na Itália nesta sexta-feira (12), chocando as redes sociais.

O caso ocorreu em Piacenza, na Emilia-Romagna.

A "foto da foto" foi feita por um jornalista do portal ilPiacenza.it, Stefano Pancini.

O jovem, que aparenta ter cerca de 20 anos, fez seu retrato tendo ao fundo o acidente e uma pessoa, no momento ainda gravemente ferida, com os socorristas tentando ajudá-la. A vítima acabou não resistindo ao acidente.

O jovem, então, se afastou, sem ser identificado pela polícia. (ANSA).

