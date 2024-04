Secretária compara filas em hospitais com idas à praia em SC: 'Filinha'

A secretária de Saúde de Joinville (SC) comparou as filas em hospitais com idas à praia.

O que aconteceu

Tânia Eberhardt disse que a espera em hospitais públicos são ''filinhas'' de 6h. ''Tem uma filinha lá de quatro, cinco, seis horas? Tem, sim, tem dias que tem'', falou durante reunião ordinária da Comissão de Saúde, Câmara de Vereadores, na quarta-feira (10).

A secretária afirmou que este é o mesmo tempo que se leva para ir à praia. ''Mas para eu ir para a praia de São Francisco, Enseada ou Barra Velha, no final de semana, também levo quatro horas aí na BR-280'', comparou.

Ela ainda garantiu não se incomodar com as críticas relacionadas ao atendimento de saúde no município. ''Quero dizer para os senhores que eu não me importo com esse tipo de manifestação''. Moradores relatam as dificuldades enfrentadas nos atendimentos.

Tânia ainda afirmou que a dengue não tem sido um problema no município. Em painel divulgado pela Secretaria da Saúde, 60.349 casos foram notificados, com 11.075 confirmados e 19 óbitos. A prefeitura anunciou hoje a abertura de três Enfermarias Especializadas em Dengue, que funcionarão 24 horas.

O UOL procurou a prefeitura e a secretaria de Saúde para comentar as declarações. Caso tenha retorno, esta nota será atualizada.