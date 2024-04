Presidente argentino Javier Milei oferece a Elon Musk colaboração no conflito com o Brasil

Aliados ideológicos e admirados entre si, o presidente da Argentina, Javier Milei, e o empresário Elon Musk reuniram-se nesta sexta-feira (12) na fábrica da Tesla, em Austin, Texas, para alinhar interesses comerciais mútuos. Milei e Musk vão preparar um grande evento em Buenos Aires.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

"O presidente argentino ofereceu (a Elon Musk) colaboração no conflito que a rede social 'X' mantém com o Brasil no contexto do conflito judicial e político com esse país", anunciou a Casa Rosada, através de uma nota, sobre a visita de Javier Milei à fábrica da Tesla em Austin, no Texas.

Ao citar "conflito político", o Palácio de Governo argentino indica a sua visão de que o embate entre Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes tem um viés ideológico no contexto da polarização política brasileira.

Apesar da oferta de colaboração com o Brasil, os presidentes Milei e Lula não se falam, depois que o argentino, durante a campanha eleitoral, classificou Lula como "comunista e corrupto". Milei enviou a sua chanceler Diana Mondino ao Brasil para convidar Lula à posse em 10 de dezembro, mas o presidente brasileiro não compareceu à espera de um pedido de desculpas.

Aliados ideológicos

Se a relação do fundador e diretor-geral da Testa, dono do "X" e segundo empresário mais rico do mundo é tensa com a Justiça brasileira, com o governo argentino é exatamente o contrário. Através da rede "X", Milei e Musk mantém constantes trocas de admiração mútua e promessas de grandes negócios.

Musk tem interesse no lítio da Argentina, dona de uma das maiores reservas mundiais do minério essencial para baterias. Milei tem interesse na abertura de uma fábrica de baterias para a Tesla. O chefe de Estado propiciou a chegada à Argentina, em fevereiro, da Starlink, a empresa de Elon Musk provedora de serviços de Internet via satélite.

To an exciting & inspiring future! pic.twitter.com/WUIqN7B2F6 ? Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2024

Durante o encontro desta sexta-feira na fábrica da Tesla, "Javier Milei e Elon Musk coincidiram sobre a necessidade de liberar mercados e de defender as ideias da liberdade", informou a Casa Rosada. "O presidente e o empresário falaram no Texas sobre a importância de eliminar as barreiras burocráticas que afastam os investimentos", apontou a nota, indicando o interesse do governo argentino em receber investimentos de Elon Musk.

Sintonia empresarial

Em sintonia com a visão de mercado, "Musk destacou a necessidade de incentivar a taxa de natalidade no mundo, enfatizando que a falta de crescimento da população pode representar o fim da nossa civilização", descreveu a Casa Rosada num trecho que mostra outra das polêmicas visões do empresário.

"O presidente ratificou o papel dos empreendedores na sociedade", continuou a Casa Rosada, alinhada com a visão de Milei, quem vê os empresários como "os verdadeiros heróis" de uma sociedade. Ainda segundo a nota do governo, os dois "concordaram em realizar em breve um grande evento na Argentina para incentivar as ideias da liberdade".

Javier Milei e Elon Musk trocam mensagens públicas pela rede "X" e chamadas privadas desde a vitória de Milei na eleição de novembro. A promessa de um encontro entre os dois vem desde a posse em dezembro.

Milei viajou a Miami para receber um prêmio de "embaixador da luz" por parte da comunidade judaica norte-americana. Ele aproveitou a viagem para visitar as instalações da Testa e reunir-se pessoalmente com Elon Musk.