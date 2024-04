PMs que liberaram motorista de Porsche em SP serão ouvidos após sindicância

Os policiais militares que liberaram o motorista do Porsche Fernando Sastre de Andrade Filho depois de um acidente - que deixou um homem morto - serão ouvidos pela Polícia Civil após a conclusão de sindicância interna da Corregedoria da PM. A colisão ocorreu na madrugada de 31 de março, em São Paulo.

O que aconteceu

Os agentes devem ser indiciados por prevaricação, segundo fontes ligadas à investigação. A previsão é de que eles sejam interrogados na próxima semana, em um inquérito aberto apenas para apurar a participação dos PMs no caso, de acordo com solicitação do MP. Cerca de dez pessoas já foram ouvidas na investigação sobre o acidente.

A PM apura possível erro dos agentes por terem deixado o motorista sair do local do acidente. A mãe de Fernando nega fuga e diz que saiu do local do acidente com autorização da PM ao argumentar que levaria filho ao hospital, o que acabou não ocorrendo. Em depoimento, ela disse ter ido antes para casa e que dormiu após tomar um relaxante muscular.

Motorista foi indiciado por homicídio doloso, quando o autor assume o risco de matar, diz a Polícia Civil. Andrade Filho também deve responder por embriaguez ao volante, fuga do local do acidente e lesão corporal, devido aos ferimentos sofridos pelo passageiro que estava ao lado dele. Fernando admitiu que estava dirigindo acima da velocidade permitida, mas negou ter ingerido bebidas alcoólicas, versão contestada por testemunhas.

A Justiça de São Paulo negou dois pedidos de prisão temporária de Fernando, feitos pela Polícia Civil. Na última decisão, proferida na segunda-feira (8), o magistrado argumentou que prisão foi negada em razão da ausência dos requisitos e fundamentos autorizadores "da custódia cautelar".

Defesa de motorista diz ser "prematuro" julgar as causas do acidente. Em nota, os advogados Carine Acardo Garcia e Merhy Daychoum defendem que suposições não devem ser realizadas, já que os laudos periciais não foram concluídos, e afirmam que o homem não fugiu do local do acidente.