Petróleo sobe na sessão com tensões no Oriente Médio, mas tem perda semanal

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - O petróleo subiu cerca de 1% na sexta-feira, devido às tensões geopolíticas no Oriente Médio, mas registrou uma perda semanal devido a uma previsão "baixista" no crescimento da demanda mundial de petróleo da Agência Internacional de Energia (AIE) e preocupações com a desaceleração dos cortes nas taxas de juros dos EUA.

Os futuros do petróleo bruto Brent subiram 0,71 dólar, a 90,45 dólares por barril, enquanto os futuros do WTI subiram 0,64 dólar, para 85,66 dólares.

Na semana, o Brent caiu 0,8%, enquanto o WTI recuou mais de 1%.

Durante a semana, os preços do petróleo se aproximaram de uma máxima de seis meses devido à preocupação de que o Irã, o terceiro maior produtor da Opep, possa retaliar um suposto ataque de um avião de guerra israelense à embaixada do Irã em Damasco na segunda-feira.

"O foco principal do mercado está na possibilidade de o Irã retaliar Israel", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates, citando temor de uma interrupção no fornecimento associada aos eventos no Oriente Médio.

Os EUA esperam um ataque do Irã contra Israel, mas um que não seja grande o suficiente para levar Washington à guerra, de acordo com uma autoridade dos EUA.

Fontes iranianas disseram que Teerã sinalizou uma resposta com o objetivo de evitar uma escalada maior.