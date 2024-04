Pedágio em rodovias no litoral de SP: saiba como vai ser

A concessão de 213 quilômetros de rodovias que ligam o Alto Tietê ao litoral sul de São Paulo terão uma mudança no pagamento de tarifas de pedágio. O trecho deverá contar com um modelo de pagamentos automático, o free flow.

A concessão do Lote Litoral contempla as rodovias SP-055 (Rodovia Padre Manuel da Nóbrega), SP-088 (Mogi-Dutra) e SP-098 (Mogi-Bertioga). O leilão do lote dessas vias está agendado para a próxima terça-feira, 16.

Pelo modelo free flow, motoristas não precisam parar em praças físicas de pedágio. O pagamento é feito automaticamente por meio de uma espécie de adesivo instalado no para-brisa do veículo, que se comunica com pórticos localizados no trajeto. O débito do valor da tarifa é realizado automaticamente.

Segundo a agência reguladora de transportes do Estado, a Artesp, o sistema permitirá maior fluidez no trânsito e redução de custos operacionais. Os valores dos pedágios irão variar entre R$ 1 e R$ 6.

No caso dos carros, o pagamento automático gera desconto de 5% na tarifa. Há ainda o benefício do DUF (Desconto de Usuário Frequente): a cada passagem no mesmo mês, são aplicados descontos progressivos.

Motoristas sem a tag terão a leitura da placa do veículo, feita por meio de câmeras. Um portal eletrônico será disponibilizado pelo concessionária para pagamento da tarifa.

Antes da viagem, a Artesp aconselha que os valores e formas de pagamento aceitos sejam consultados para evitar autuação por evasão de pedágio. A multa também pode ser aplicada a motoristas que não estiverem com tags devidamente liberadas para cobrança.

Na Rio-Santos, motoristas têm reclamado de multas e da dificuldade para fazer os pagamentos.

A PPP do Lote Litoral prevê a instalação de 15 pórticos ao longo de todo o trecho concedido. Como o número de pórticos é maior do que o de praças de pedágio convencionais, a Artesp acredita que o pagamento da tarifa estará mais adequado de acordo com a distância rodada por cada motorista.

- O projeto não contempla cobrança na ponte de Itanhaém, onde o tráfego será gratuito, limitando os desvios de trajeto para o viário urbano do Centro Histórico do município;

- Em Mogi das Cruzes usuários que tiverem origem ou destino no Distrito Industrial de Taboão não precisarão pagar tarifa de pedágio em um dos pórticos que será instalado nas proximidades.

- Também haverá a possibilidade de pagamento proporcional de tarifa ao trecho percorrido no km 43,1; não pagarão tarifa quando tiverem origem ou destino no centro do município.