Papa Francisco embarcará para Ásia, sua viagem mais longa, em setembro

Por Alvise Armellini

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco fará sua primeira viagem ao exterior do ano e a mais longa de seu papado de 11 anos, viajando para Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor Leste e Cingapura de 2 a 13 de setembro, informou o Vaticano nesta sexta-feira.

A viagem à Ásia e à Oceania está na agenda papal há algum tempo, mas havia dúvidas se o pontífice de 87 anos embarcaria devido à sua crescente fragilidade e ao histórico de faltar a compromissos devido a problemas de saúde.

Sua última viagem internacional foi uma estadia de dois dias em Marselha, na França, em setembro. Em novembro, ele cancelou uma viagem para a conferência climática COP28 em Dubai por causa de uma inflamação pulmonar.

Francisco agora programou estar em Jacarta entre 3 e 6 de setembro, Port Moresby e Vanimo entre 6 e 9 de setembro, Dili entre 9 e 11 de setembro e Cingapura entre 11 e 13 de setembro, disse seu porta-voz em um comunicado.

O Vietnã, que havia sido sugerido pelas autoridades do Vaticano como um possível destino adicional durante a viagem de quase duas semanas, não foi mencionado.

Nos últimos meses, o papa tem sofrido com o que o Vaticano descreveu como resfriado, bronquite e gripe, e ele precisa de uma cadeira de rodas ou bengala para se locomover devido a um problema no joelho.

Sua agenda deste ano também prevê viagens italianas de um dia a Veneza, em 28 de abril, Verona, em 18 de maio, e Trieste, em 7 de julho, além de uma visita à Bélgica, cujas datas não foram confirmadas, mas que devem ocorrer na segunda quinzena de setembro.

O papa argentino, o primeiro do chamado Sul Global, fez da aproximação com a Ásia uma das prioridades de seu pontificado, durante o qual o Vaticano fechou um acordo histórico, porém contestado, com a China sobre as nomeações de bispos.