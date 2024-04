Padilha: Vim para a política para agregar, não para agredir

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira, 12, que entrou para a política "para agregar e não para agredir", sem citar desavenças públicas com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que ganharam ontem o noticiário.

Ao participar, no Rio de Janeiro, do Fórum Brasileiro dos Líderes de Energia, ele elogiou a "bancada da Energia" e disse que o grupo "consegue agregar", a despeito de ser formada por parlamentares de diferentes partidos e regiões geográficas, alguns com atuação de longa data junto ao setor e outros que se aproximaram do tema há menos tempo. Diversos parlamentares ligados ao setor estão presentes no evento e participarão de debate previsto para mais tarde.

Padilha comentou que considera que a Medida Provisória das Energias Renováveis e da Transição Energética, publicada nesta semana, será alvo de um debate "intenso e forte", mas disse que também haverá "muita construção de consenso".