'Nova Hyundai' no Brasil: veja carros que devem chegar após acordo com Caoa

A reformatação do acordo entre o grupo Caoa e a Hyundai provocou mudanças no modelo de negócios de ambas. Se antes a empresa brasileira tinha exclusividade sobre a linha importada da marca sul-coreana, agora, depois das alterações, o fabricante oriental passou a ser o responsável pelas importações.

Com isso, mais modelos devem chegar ao Brasil ainda neste ano, sendo que alguns estão em estudo e podem ser guardados para 2025.

Ioniq 5

Imagem: Divulgação/Hyundai

O Ioniq 5 será um dos primeiros a chegar. Sempre vendido com motorização elétrica, o ousado SUV tem três opções de motorização. A menos potente vem com 170 cv (tração traseira ) ou integral (235 cv). A intermediária tem 218 cv (traseira) ou 306 cv (integral). Já o com maior cavalaria tem entre 228 cv e 325 cv.

A aceleração de zero a 100 km/h se enquadra entre 5,1 e 8,5 segundos. Como em outros elétricos, a velocidade máxima é contida. Assim, todas as configurações são limitadas a 185 km/h.

Já o alcance não foi medido ainda pelo exigente padrão do Inmetro, mas os números oficiais apontam algo entre 319 e 488 km.

Palisade

Imagem: Divulgação/Hyundai

Grande e com porte mais avantajado, o Palisade parece um daqueles SUVs criados para o mercado americano. Não é por acaso que seu nome faz referência a uma parte da Sierra Nevada, cordilheira que fica na Califórnia.

O Palisade é equipado com motores à moda antiga, mas sem dispensar uma carga de tecnologia. Sua primeira motorização é o 3.5 V6 de 249 a 275 cv, que pode vir com tração dianteira na variante menos forte ou integral. A arrancada de zero a 100 km/h é ágil em qualquer uma das duas opções, com acelerações entre 8,1 e 8,2 s.

Aqueles que desejam mais desempenho podem optar pelo 3.8 V6 de 295 cv, cavalaria que já ajuda a vencer a prova de zero a 100 km/h em 7,8 s,

Tucson renovado

Imagem: Divulgação

Produzido em Anápolis (GO), o SUV médio já é um velho conhecido do mercado brasileiro, mas com uma atualização que foi lançada no exterior faz anos.

Para você ter uma ideia, o carro já ganhou uma nova geração lá fora. São pequenos retoques na parte dianteira, incluindo grade e para-choque, e outros espalhados pela carroceria, nada que tenha mudado demais.

Outras possibilidades

Imagem: Divulgação/Hyundai

Com um portfólio grande de produtos, a Hyundai também pode trazer outros veículos. Dois SUVs são cotados: um deles é o Kona, enquanto o outro traz um nome que é tradicional no Brasil, o Santa Fe. Ambos podem vir em variáveis a combustão, híbrida ou elétrica, lembrando que o primeiro já é vendido por aqui com opções elétrica e híbrida.

Há outros que podem retornar em gerações novas, entre eles os sedãs Elantra, Sonata e Azera. Se soma a eles a nova encarnação do Tucson, essa, sim, um carro atualizado em relação a mercados desenvolvidos.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.