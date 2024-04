Naufrágios no Mediterrâneo podem ter matado 69 no mesmo dia

TUNIS, 12 ABR (ANSA) - A Organização Internacional para as Migrações (OIM) informou nesta sexta-feira (12) que um naufrágio no Mediterrâneo Central deixou 45 desaparecidos na quarta (10).

Acredita-se que todos os tripulantes da embarcação de migrantes, que partiu da Tunísia, tenham morrido.

A tragédia se soma a outra, registrada no mesmo dia, em que foram resgatados nove corpos, incluindo o de uma criança. Além disso, segundo os relatos dos sobreviventes, outras 15 pessoas desapareceram - para as autoridades italianas, a probabilidade de encontrar pessoas vivas é baixa.

O naufrágio ocorreu em águas de Malta. Os sobreviventes afirmaram que a travessia deveria durar apenas algumas horas, mas o tempo piorou gradativamente na região e as ondas chegaram a atingir por volta de cinco metros.

Ao todo, portanto, autoridades acreditam que 69 pessoas tenham morrido nos dois acidentes.

As duas embarcações partiram do mesmo país no norte da África rumo à ilha italiana de Lampedusa, principal rota de entrada de migrantes forçados na Europa. (ANSA).

