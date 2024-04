Mortes em naufrágio perto de Lampedusa podem chegar a 24

PALERMO, 12 ABR (ANSA) - As autoridades italianas informaram nesta sexta-feira (12) que são baixas as chances de encontrar com vida os desaparecidos de um naufrágio de uma embarcação de migrantes em Malta.

Até o momento, o número oficial ainda é de nove mortos, incluindo uma criança, mas a Guarda Costeira da Itália, que vem ajudando nos trabalhos de buscas, acredita que as 15 pessoas desaparecidas não sobreviveram ao incidente.

O naufrágio ocorreu na última quarta-feira (10), a cerca de 30 milhas a sudoeste da ilha italiana de Lampedusa, mais precisamente nas águas do Sar, que está sob jurisdição de Malta.

Apesar das condições climáticas ruins, que dificultaram as operações de resgate, um barco-patrulha conseguiu recuperar 31 náufragos, mas nove deles não resistiram, sendo que oito faleceram de hipotermia.

Os sobreviventes afirmaram que a travessia deveria durar apenas algumas horas, mas o tempo piorou gradativamente na região e as ondas chegaram a atingir por volta de cinco metros.

(ANSA).

