Minério de ferro tem ganho semanal com melhora da perspectiva de demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro registraram nova alta nesta sexta-feira e caminhavam para fechar a semana com ganhos, graças à perspectiva de demanda mais positiva na China, maior mercado consumidor do minério, e à melhora dos fundamentos no curto prazo.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou a sessão do dia com alta de 3,12%, a 843,5 iuanes (116,57 dólares) a tonelada, o maior valor desde 26 de março. O contrato registrou a quinta sessão consecutiva de ganhos, e encerrou com aumento de 9,3% em base semanal.

O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura subiu 2,89%, para 111,35 dólares a tonelada, o maior valor desde 11 de março e um aumento de 6,8% até agora nesta semana.

A produção média diária de metais quentes subiu 0,5% pela segunda semana, para 2,25 milhões de toneladas, em 12 de abril, enquanto os estoques de minério de ferro nos principais portos cresceram 0,2%, para 144,87 milhões de toneladas, segundo uma pesquisa da consultoria Mysteel.

"A produção de metais quentes provavelmente aumentará continuamente nas próximas semanas e esperamos que os estoques de minério no porto caiam para uma mínima de cerca de 130 milhões de toneladas no segundo trimestre", disseram analistas da Galaxy Futures em uma nota.

O progresso mais rápido do que o esperado em um plano prometido de atualização de equipamentos também estimulou o sentimento e apoiou os preços.

A China concederá forte financiamento para as empresas envolvidas no programa de atualização de equipamentos e troca de bens de consumo, disseram autoridades do governo na quinta-feira, a mais recente tentativa de estimular a demanda doméstica.

As importações de minério de ferro da China em março aumentaram cerca de 0,5% em relação ao ano anterior, mostraram dados da alfândega na sexta-feira, com a expectativa de um aumento da demanda após o feriado do Ano Novo Lunar, quando as siderúrgicas normalmente aumentam a produção.

