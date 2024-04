Máscara de cílios funciona mesmo como sombra? Testamos a trend do TikTok

Uma nova tendência de maquiagem que viralizou no TikTok recebe o nome de "máscara como sombra" ou, em inglês, mascara as eyeshadow. A ideia é usar nas pálpebras a máscara e o aplicador tradicionalmente usados para dar volume e alongar os cílios.

O truque foi testado pela apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan no episódio de terça-feira (9) no Lab da Beleza.

Máscara como sombra: como foi o teste?

Nos vídeos da trend, a maneira de passar o pincel da máscara nas pálpebras varia. Há quem prefira usar o aplicador como um carimbo no côncavo e explorar a textura que fica.

Outras pessoas usam a ponta do pincel para desenhar traços mais finos. Vanessa fica com esse último e faz uma espécie de delineado pontilhado.

Primeiramente, ela puxa um traço do canto externo do olho em direção à orelha, como um delineado gatinho. Depois, espalha um pouco da máscara nas pálpebras.

"Vamos desapegar dessa coisa de simetria. É uma coisa mais artística. É isso aí, gente", comenta Vanessa, que fica em dúvida, mas aprova a trend.

Se você também quiser entrar nessa tendência, o Guia de Compras UOL separou uma lista de máscaras de cílios bem avaliadas por consumidores na Amazon.

Promete até nove vezes mais volume.

Está disponível em três versões: lavável, à prova d'água e super filme (24h de volume sem borrar).

Tem fórmula à base de colágeno, para mais firmeza e hidratação aos cílios.

Textura cremosa e leve.

Aumenta o volume dos cílios sem pesar ou acumular.

Pode ser retirado como um adesivo quando umedecido.

Tem uma fórmula fluida e cremosa.

Promove volume e alonga o comprimento dos cílios.

Resistente à umidade.

Proporciona volume sem borrar.

Sem parabenos e fragrância.

Tem ativos que deixam os cílios flexíveis e confortáveis.

Promove cílios volumosos por até 16 horas.

Cerdas com dupla curva para acessar todos os fios.

À prova d'água.

Promete um efeito de micropigmentação, com cílios mais escuros ao longo do uso.

Contém arginina e hialurônico, para fios mais hidratados e fortes.

Vem com aplicador de 320 cerdas.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).