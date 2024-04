Maierovitch: Tropeço do STF com Musk transformou até Milei em 'conciliador'

O colunista Wálter Maierovitch disse no UOL News desta sexta-feira (12) que o STF tropeçou ao bater de frente com Elon Musk, dono da plataforma X. Segundo ele, em vez de se resguardar, o Supremo Tribunal Federal acabou por aumentar o barulho feito pela extrema direita e dar voz até para o presidente da Argentina, Javier Milei, que ofereceu ajuda ao bilionário no "conflito" com o Judiciário brasileiro.

O STF, e Judiciário como um todo, não é um poder de direita, um poder duro, mas é um poder democrático, é um poder onde os discursos, principalmente nas instâncias superiores, e o humanismo prevalecem. Esse humanismo, esse sistema democrático que é abraçado nos tribunais por força constitucional é que perturba a direita, porque a direita quer pena de morte, quer penas duras, que o Supremo tropece, como tropeçou agora nesse caso do Musk e entre pra um debate público e não se resguarde - que é a função dele. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch lembrou que o decano - o ministro mais antigo do Supremo - é que, em casos como o dos ataques de Elon Musk ao Judiciário, deve tomar a frente para avaliar se cabe ou não uma resposta, evitando polêmicas.

Esse papel era muito bem feito pelo Celso de Melo. O que o Alexandre de Moraes faz, atrapalha. É isso o que interessa para a direita, são esses tropeções. Entrar em briga e, de repente, levar. O Supremo tem um patamar, é um órgão de cúpula. Quando um de seus ministros pega alguém de outro estamento, como por exemplo, um estamento empresarial, e leva pra brigar pra cima, é tudo o que o Musk queria, ou seja, ir pra um patamar superior. E, por estar num patamar superior, ele tem ganho toda essa atenção. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

E, agora, até pelo próprio presidente da Argentina, que se apresenta como um conciliador. O governo brasileiro não é de ultradireita como a Argentina. Conciliar o quê? Na verdade, ele está querendo pegar um brilhareco. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

