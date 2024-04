Maiara diz ter feito cirurgia íntima; entenda o que é a ninfoplastia

Após perder mais de 30 kg, Maiara, da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, contou que fez uma ninfoplastia. A cirurgia íntima foi realizada para retirar o excesso de pele acumulado após o emagrecimento, revelou a cantora no programa Sabadou com Virgínia, que irá ao ar no próximo sábado (13).

Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso, No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que fiz na vida. Me descobri uma nova mulher. Maiara, cantora

O Brasil é recordista mundial em cirurgia íntima. Esses procedimentos são realizados na vulva, parte mais externa da genitália feminina, composta pelos grandes e pequenos lábios. Mas também pode ser feito na vagina, que é o canal que começa na vulva e vai até o útero.

A ninfoplastia —também conhecida como labioplastia— é um dos procedimentos íntimos mais comuns e é indicada para quem tem pequenos lábios muito grandes, evitando que eles se projetem para fora dos grandes lábios.

Uma questão estética

Geralmente, a cirurgia é feita apenas por estética, como admitiu Maiara, uma vez que pessoas que possuem vagna desejam uma genitália apontada como ideal.

"A cirurgia proporciona uma melhora significativa na confiança e satisfação com o próprio corpo", explica Ícaro Samuel, médico membro da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica.

No entanto, o médico ressalta que "é importante ressaltar que padrões de beleza variam e a decisão de realizar uma ninfoplastia deve ser baseada nas necessidades e desejos pessoais, sem a influência de terceiros".

Na mesma linha, alerta Marair Sartori, presidente da Comissão Nacional de Uroginecologia e Cirurgia Vaginal da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia).

"É importante que a paciente se pergunte qual é o motivo que a leva a fazer o procedimento. Ter certeza de que está tomando esta atitude por si mesma, e não para agradar outra pessoa. É importante que ela saiba que a cirurgia estética não é capaz de melhorar milagrosamente a vida sexual e que os resultados idealizados nem sempre são possíveis."

As pessoas têm um tabu com isso. Fiz pela questão visual. A sensação que tenho hoje é de liberdade sexual e fez eu me sentir mais mulher. Tem também a questão de que temos que nos conhecer, a mulher tem que conhecer sobre a sua vagina. Maiara, cantora

Uma questão de saúde

A ninfoplastia também pode ser feita para melhorar certos incômodos relacionados à saúde. Quando os pequenos lábios são muito grandes, durante a penetração eles entram e saem da vagina causando incômodo e dor.

Além disso, o tamanho exagerado aumenta a chance de fungos, como a candidíase.

A dificuldade em urinar também é outro fator que pode levar à cirurgia íntima. Assim como o acúmulo de secreção e risco de infecção pelo excesso de pele dos pequenos lábios, o que dificulta a higienização do local.

De acordo com Wendell Uguetto, cirurgião plástico membro do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no pós-cirúrgico, a região inchada costuma melhorar depois de 1 semana a 10 dias. "A prática de atividades físicas é liberada após 1 semana e a relação sexual depois de 21 dias", esclarece.

Outros procedimentos

A ninfoplastia é um dos procedimentos mais comuns quando o assunto é cirurgia plástica na região íntima, mas não é o único.

Redução do monte de vênus : O monte de vênus é localizado acima do púbis e quem busca a operação reclama de ter muito volume no local, ficando em evidência ao usar calças mais justas ou biquínis. A diminuição dessa área pode ser feita com lipoaspiração.

: O monte de vênus é localizado acima do púbis e quem busca a operação reclama de ter muito volume no local, ficando em evidência ao usar calças mais justas ou biquínis. A diminuição dessa área pode ser feita com lipoaspiração. Clitoriplastia : A cirurgia é feita no clitóris e por isso é a mais delicada. Pode ser feita para remover excesso de pele da área e deixar o clitóris mais exposto, para reconstituição do órgão ou quando há problemas de má-formação.

: A cirurgia é feita no clitóris e por isso é a mais delicada. Pode ser feita para remover excesso de pele da área e deixar o clitóris mais exposto, para reconstituição do órgão ou quando há problemas de má-formação. Perinoplastia : Pode ser feita por pessoas que sofreram alterações na vagina decorrentes de partos ou outras lacerações na musculatura, que podem causar até incontinência urinária.

: Pode ser feita por pessoas que sofreram alterações na vagina decorrentes de partos ou outras lacerações na musculatura, que podem causar até incontinência urinária. Reconstrução do hímen: Quando a mulher faz sexo com penetração pela primeira vez, ela rompe a pele que fecha parcialmente o orifício da vagina, o hímen. Na cirurgia, o profissional une os pedaços restantes do hímen.

*Com informações de reportagens publicadas em 12/11/2023 e 12/07/2021.