Lula visita fábrica da JBS no coração do agro em aceno a ruralistas

O presidente Lula (PT) faz hoje o primeiro grande evento voltado ao agro no Centro-Oeste desde que voltou ao governo.

O que aconteceu

Lula acompanha o envio de uma leva de carne para a China em Campo Grande em uma fábrica da JBS. A unidade é parte de um conjunto de 28 plantas habilitadas pelo país asiático para a exportação de carne.

A abertura de novos mercados de exportação tem sido um dos principais trunfos do presidente, que busca retomar a popularidade junto ao agronegócio. Em 2023, o setor chegou a 87 novos mercados, em 43 países, segundo o Ministério da Agricultura.

O local escolhido é uma fábrica de processamento da JBS, gigante do setor, fundada pela família Batista. Em 2017, a empresa foi investigada por corrupção pela operação Lava Jato. O ex-presidente da companhia Joesley Batista chegou a ser preso em 2018.

Reaproximação com o agro

Lula tem tentado se reaproximar do agronegócio desde que voltou ao governo. O setor foi um dos que mais cresceram e com quem tinha das melhores relações durante o primeiro mandato. Rachados após o crescimento do bolsonarismo, ele tenta retomar esse prestígio.

No ano passado, lançou o maior Plano Safra da história, com liberação de até R$ 430 bilhões para 2023/2024. Ele também tem alçado o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, principal responsável por esta ponte, a um dos queridinhos do governo.

Outro mote tem sido retomar a agenda ao setor. No fim de março, recebeu 60 produtores da área de fruticultura na Granja do Torto para um churrasco. Segundo Fávaro, estes encontros deverão se tornar frequentes, com diferentes segmentos do agro.

Viagem ao coração do bolsonarismo

Fora Brasília, esta é a primeira visita oficial de Lula ao Centro-Oeste neste mandato. Ele não visitou a região durante a campanha —de novo, excluindo a capital federal—, nem fez eventos em nenhum dos três estados no ano passado.

Coração bolsonarista, os três estados já eram dados como perdidos durante a campanha. Ainda havia uma preocupação com a segurança do então candidato. A previsão se confirmou: Lula perdeu em todos eles, incluindo o Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria sido eleito já no primeiro turno, com 52% dos votos.