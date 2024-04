Light assina acordo preliminar com debenturistas na recuperação judicial

SÃO PAULO (Reuters) - A Light assinou um acordo preliminar no âmbito de seu processo de recuperação judicial com gestores de fundos titulares de cerca de 4,9 bilhões de reais em debêntures emitidas pela companhia.

Segundo fato relevante divulgado pela Light na noite de quinta-feira, o acordo reflete os principais termos e condições econômicos para a repactuação dessa dívida, e está sujeito à negociação e celebração dos documentos definitivos entre as partes, incluindo aditamento ao plano de recuperação judicial da Light.

"O acordo representa mais uma etapa significativa no processo de equacionamento do endividamento financeiro das companhias", afirmou o grupo de energia elétrica, que entrou em recuperação judicial no ano passado com 11 bilhões de reais em dívidas.

A Light reafirmou ainda a "confiança" em sua capacidade operacional e comercial, assim como para aprovação de um plano de recuperação que lhe permita restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.

(Por Letícia Fucuchima)