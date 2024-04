Leve crescimento do PIB alimenta esperança de fim da recessão no Reino Unido

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,1% em fevereiro, anunciou nesta sexta-feira (12) o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS), o que alimenta a esperança de que o país pode sair da recessão.

O Reino Unido entrou em recessão no segundo semestre do ano passado e sua economia recuperou impulso em janeiro, com um crescimento de 0,3% na comparação com o mês anterior. Em fevereiro, o país voltou a registrar uma leve alta.

Dois trimestres consecutivos de contração econômica são considerados pelos analistas como uma recessão "técnica".

Os dados trimestrais de março confirmarão se o Reino Unido está saindo da recessão no início do ano.

O PIB britânico registrou contração de 0,3% no quarto trimestre de 2023, depois de uma queda de 0,1% no período entre julho e setembro.

"A economia subiu levemente em fevereiro, com um crescimento generalizado em todo o setor industrial, particularmente no setor de automóveis", explicou Liz McKeown, diretora de estatísticas econômicas do ONS, na rede social X.

Os serviços, os transportes públicos e as telecomunicações também impulsionaram o crescimento, mas o setor da construção foi afetado pelas chuvas, destacou o ONS.

A inflação britânica, que atingiu 3,4% em termos anuais em fevereiro, registra queda significativa desde que atingiu o nível máximo de 11% no final de 2022, mas continua sendo a mais elevada no G7, o grupo das sete maiores potências do mundo.

ode/dlm/psr/jvb/fp

© Agence France-Presse