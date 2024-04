Lazio goleia Salernitana e mira classificação em torneio europeu

SÃO PAULO, 12 ABR (ANSA) - A Lazio goleou a Salernitana por 4 a 1 na abertura da 32ª rodada do Campeonato Italiano.

A partida aconteceu nesta sexta-feira (12) no Stadio Olimpico de Roma.

O time da casa começou a definir o jogo muito rapidamente com os gols do brasileiro Felipe Anderson aos sete e do uruguaio Matías Vecino aos 14 minutos do primeiro tempo.

A equipe visitante ainda descontou com Loum Tchaouna aos 16 minutos, mas Felipe Anderson marcou mais um aos 35, e assim a Lazio foi para o intervalo vencendo por 3 a 1.

No segundo tempo, Gustav Isaksen ainda marcou mais um para a equipe da capital aos 42 minutos e fechou o placar em 4 a 1.

Com o resultado, a Lazio sobe provisoriamente para o sétimo lugar com 49 pontos, podendo ser novamente ultrapassada pelo Napoli que joga apenas no domingo (14) contra o Frosinone, às 7h30 da manhã no horário de Brasília.

A equipe tem chances remotas de classificação para a próxima Liga dos Campeões, mas lutará nas últimas seis rodadas por uma vaga em uma das demais competições internacionais da Europa (a Europa League ou a Conference League).

O próximo jogo será na sexta-feira da semana que vem (19), fora de casa contra o Genoa às 13h30 no horário de Brasília.

Já a Salernitana segue em último lugar com 15 pontos e está praticamente rebaixada.

Se vencer todos os seis jogos que restam, o time de Salerno vai a 33 pontos.

Neste momento, o primeiro time fora da zona de rebaixamento já tem 27 pontos com mais sete jogos para disputar.

O rebaixamento da Salernitana pode ser confirmado já no jogo da próxima rodada, marcado para o dia 21: a partida será em casa, contra a Fiorentina, às 13h no horário de Brasília.

(ANSA).

