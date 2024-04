Kit de mesinhas de apoio dá um 'up' na decoração e custa menos de R$ 180

Se você está precisando de mesas práticas e bonitas para decorar a sua casa, pode se interessar por um conjunto que faz sucesso na Amazon, parceira do UOL. Com mais de 2.600 avaliações, o produto é vendido pela Loja Mania de Móveis.

Quem comprou diz que as mesinhas têm pontos positivos como o custo-benefício e a qualidade do material. A seguir, citamos as características do produto, o que diz quem o levou para casa e quais as principais reclamações.

O que esse kit de mesas têm de bom?

Imagem: Vick/Reprodução Amazon

Inclui dois produtos: uma mesa de apoio (mais alta) e uma mesa lateral (mais baixa).

Podem ser usadas para apoiar vários objetos, como pequenos vasos de plantas, luminárias, livros, caixinhas de som, porta-retratos, enfeites para decorar, etc.

Está disponível em três cores: branco, off-white e preto.

Possui tampos em MDF.

Têm sapatas plásticas nos pés.

A montagem fica por conta do comprador.

Dimensões da mesa lateral: 47 cm x 45 cm x 45 cm.

Dimensões da mesa de apoio: 62 cm x 45 cm x 45 cm.

O que diz quem comprou?

O conjunto de mesas tem nota média de 4,5 na Amazon. Veja algumas das avaliações.

Sabe aquele produto baratinho, mas que surpreende quando chega? Foi essa aquisição! Amei!

Ana

Perfeito. São impecáveis. Me surpreendeu. Para montar precisa de furadeira, mas é superfácil.

Beatriz

As mesinhas não vêm com as marcas para fazer os furos, mas tem um gabarito onde você pode fazer isso. Tendo as ferramentas apropriadas, monta-se bem rápido. Eu usei trena e uma chave Philips e montei em uns 20 minutos. Possui um QR que mostra um vídeo da montagem. Achei excelente, vieram todas as peças, bem embalado. Chegou dentro do prazo estipulado. É uma boa aquisição e dá um charme ao ambiente.

Romana

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores pontuam que as mesinhas têm uma pintura sensível, que pode ser danificada facilmente. Também há críticas à falta de marcações no produto para facilitar a montagem.

Ótimo custo-benefício. Gostei muito. A pintura é boa, mas sensível. Se for usar vazo de planta ou algo que possa arranhar, coloque um paninho ou algo que proteja. Mas, no geral, elas são ótimas.

Reinaldo Corrêa de Araújo

Alguns pés vieram com defeito na madeira e uma das mesas, com avaria. Não há marcação para os furos dos pés. Mas, no geral, gostei. São bonitas.

Almeida

Produto com qualidade boa, mas peca no acabamento. Poderiam enviar com as marcações feitas, o que facilitaria na montagem, porém, nada que gere um empecilho na hora de juntar as peças. No mais, só o tom de off-withe que, para mim, está mais para um branco.

Robs

