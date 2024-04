Italiano vai à Justiça para fazer filho trabalhar e sair de casa

SAN PAULO, 12 ABR (ANSA) - Um italiano da região do Piemonte recorreu à Justiça para convencer seu filho de 30 anos a procurar um emprego, tornar-se financeiramente independente e sair de casa.

O apelo foi bem-sucedido: o Tribunal Civil de Turim ordenou que o jovem se estabeleça por conta própria e saia da casa da família em até três meses, através de uma ordem de despejo.

O filho se formou aos 19 anos em uma escola técnica e desde então só realizou trabalhos esporádicos.

A advogada Federica Viotto, que representou o pai, descreveu a situação como uma "iniciativa muito dolorosa que teve um propósito educativo".

A ideia era fazer com que o filho entendesse a necessidade de construir seu próprio futuro, já que os pais não poderiam cuidar dele para sempre. O jovem se justificou com a dificuldade de encontrar um emprego estável.

Após uma tentativa de conciliação extrajudicial sem sucesso, o processo civil foi iniciado, durante o qual o jovem comunicou ao tribunal que havia conseguido um emprego como operário e, após um período de experiência, havia garantido um contrato em tempo integral.

Os juízes determinaram que não havia "obstáculos" à capacidade do jovem de sair de casa. O código civil italiano, na parte dedicada à família, possui um artigo que afirma que um filho "de acordo com suas capacidades e renda, deve contribuir para o sustento da família enquanto convive com ela". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.