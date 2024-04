Irlanda diz que está mais próxima de reconhecer Estado Palestino

Por Padraic Halpin

DUBLIN (Reuters) - A Irlanda está próxima de reconhecer formalmente o Estado Palestino e quer fazê-lo juntamente com a Espanha e outras nações que pensam da mesma forma, disse nesta sexta-feira o novo primeiro-ministro, Simon Harris, após se encontrar com seu colega espanhol.

Espanha e Irlanda, que há tempos advogam pelos direitos dos palestinos, anunciaram no mês passado, junto com Malta e Eslovênia, que trabalharão juntas para reconhecer o Estado palestino. Os esforços vêm em um momento no qual a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza continua aumentando o número de mortos do lado palestino, o que tem atraído mais pedidos de um cessar-fogo e uma paz duradoura na região.

“Deixe eu dizer nesta noite que nossa avaliação é que esse momento está muito mais próximo e queremos fazer isso de forma conjunta”, disse Harris ao se encontrar com Pedro Sánchez, o primeiro premiê a visitar Dublin desde que Harris assumiu como primeiro-ministro, nesta semana.

“Quando tomarmos essa atitude, gostaríamos de fazê-la com o máximo de participação possível, para dar peso à decisão e enviar uma forte mensagem. O povo de Israel merece um futuro seguro e pacífico, assim como o povo da Palestina. Soberania igual, respeito igual”, acrescentou.

Israel disse aos quatro países da União Europeia que se comprometeram em reconhecer a Palestina que tal iniciativa seria um “prêmio pelo terrorismo” e reduziria as chances de obtenção de uma solução negociada para o conflito, que já dura gerações.

O encontro com Harris foi parte de uma série de reuniões planejadas por Sánchez, nesta semana, com colegas da UE, para pressionar pelo reconhecimento do Estado Palestino.

Sánchez afirmou, após um encontro mais cedo nesta sexta-feira em Oslo com seu colega norueguês, Jonas Gahr Store, que há “claros sinais” na Europa de que os países da região estão prontos para reconhecer um Estado palestino.

Sánchez já afirmou que até julho espera estender o reconhecimento espanhol aos palestinos.

O ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Michael Martin, afirmou nesta semana que está se preparando para levar ao governo uma proposta formal de reconhecimento.

Desde 1988, 139 dos 193 membros da Organização das Nações Unidas (ONU) já reconheceram o Estado palestino.

(Reportagem de Padraic Halpin; reportagem adicional de David Latona em Madri)