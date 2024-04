Ibovespa recua na abertura com balanços nos EUA e Petrobras no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios nesta sexta-feira, em meio a viés negativo dos futuros acionários dos Estados Unidos, enquanto agentes financeiros digerem balanços de grandes bancos norte-americanos com o início da temporada de resultados por lá.

Na cena doméstica, as atenções se voltam para a decisão de um juiz federal de São Paulo de suspender do cargo o presidente do conselho de administração da Petrobras.

Às 10h04, o Ibovespa caía 0,25%, a 127.075,19 pontos. O contrato futuro com vencimento mais curto, em 17 de abril, tinha alta de 0,1%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)