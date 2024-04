Homem morre em show de banda de rock em Florença

FLORENÇA, 12 ABR (ANSA) - O show da banda de rock italiana Subsonica no Fórum Mandela, em Florença, terminou com um espectador morto.

A vítima, identificada como Antonio Morra, teria se envolvido em uma briga e sofreu um grave ferimento na cabeça depois de ter caído de uma escada externa do pavilhão.

O italiano de 47 anos, natural de Pistoia, estava no concerto com a esposa. Ele chegou a ser levado ao hospital Careggi, mas não resistiu aos ferimentos.

As câmeras de vigilância mostraram que Morra não foi empurrado escada abaixo, mas a queda teria sido causada por um soco do agressor, que provavelmente era funcionário de uma empresa encarregada de desmontar o palco no final do show.

A polícia está investigando o incidente, mas não prendeu ninguém até o momento. (ANSA).

