Hezbollah diz ter lançado "dezenas" de foguetes contra posições israelenses

O Hezbollah libanês, um movimento apoiado pelo Irã, disse nesta sexta-feira (12) que lançou "dezenas de foguetes" contra posições de artilharia israelenses em resposta aos ataques de Israel no sul do Líbano.

Os combatentes do Hezbollah atacaram "posições de artilharia inimigas (...) com dezenas de foguetes Katiusha", disse o grupo em um comunicado, acrescentando que foi "em resposta aos ataques inimigos contra (...) cidades do sul e casas de civis".

aya/kir/hgs/eg/aa/ic

© Agence France-Presse