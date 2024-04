Hair popping: viral no TikTok, puxar cabelo acaba com a dor de cabeça?

O TikTok está repleto de tendências que podem ser, no mínimo, questionáveis. Tanto que ao se buscar na rede por determinadas hashtags, no mesmo instante o usuário recebe na tela do celular uma notificação de segurança sobre alguns conteúdos terem potencial perigoso, perturbador ou serem encenados.

Portanto, diante de uma trend viral na plataforma, é recomendável ter cautela e recorrer a especialistas para saber se é realmente seguro tentá-la.

A mais nova é a chamada hair popping (cabelo estourando, em português), que tem a ver com dividir as madeixas em mechas para depois dar voltas com elas nos dedos e puxá-las com força, até ouvir um estalo/estouro no couro cabeludo. Os vídeos de gente tentando a proeza já somam mais de um milhão de visualizações.

Promessa de curar dor de cabeça

O pior de tudo nessa de puxar os cabelos é que muitos acham que é algo positivo, capaz de curar dores de cabeça. Entretanto, em uníssono, as fontes consultadas por VivaBem afirmam que não há sentido algum, como Gustavo Martins, médico pela UFSM (Universidade Federal de Santa Maria-RS) e cirurgião dermatológico:

"Puxar os cabelos não vai aliviar as dores de cabeça, que não têm nada a ver com o couro cabeludo", diz o médico.

Embora essa região seja repleta de terminações que enviam informações ao cérebro sobre temperatura, toque, pressão, as causas em geral são estresse, tensões, insônia, abuso de telas e café, ruídos e hormônios.

Mas a dor da enxaqueca, por exemplo, tem uma fisiopatologia complexa que depende de substâncias liberadas no cérebro e nos nervos. Portanto varia bastante.

O que poderia eventualmente explicar a sensação temporária de melhora da dor de cabeça é a distração causada pela dor de ter o couro cabeludo puxado. "Cria-se a ilusão de alívio imediato", sugere Simone Neri, dermatologista e tricologista com experiência pelo Hospital e Maternidade São Luiz Anália Franco (SP).

Entenda os riscos do hair popping

Além de não haver comprovação científica em puxar os cabelos para aliviar a dor de cabeça, esse comportamento não é indicado pelos médicos por desencadear, por exemplo, a alopecia por tração, que é a perda de cabelo pela constante tensão nos folículos capilares. O ato pode acabar deixando falhas no couro cabeludo.

"Especialmente se realizado de maneira frequente e prolongada. Pode ocorrer ruptura ou danos aos folículos, levando à interrupção do ciclo de crescimento do cabelo. Esse processo é gradual, resultando em uma redução na densidade capilar e, em casos extremos, calvície", adverte a tricologista.

Vale investigar se por trás de puxar os fios não há ainda um transtorno psiquiátrico chamado tricomania, uma compulsão. "Para aliviar pressões ou sofrimentos, há quem mexa nos cabelos assim, pois esse efeito afeta o sistema sensitivo cerebral. Entretanto, deixa alterações estéticas que afetam o psicológico", explica Martins.

Como aliviar a dor da forma correta?

Imagem: iStock

Com dores de cabeça, é necessário consultar um especialista, o neurologista. "Orientamos sempre o acompanhamento médico quando há uma frequência de dor elevada e maior que três vezes ao mês", diz Barbara de Alencar Leite Costa, neurologista dos hospitais Aliança e Cárdio Pulmonar, da Rede D'Or, em Salvador.

Quanto ao tratamento, depende da identificação da causa (que envolve relato de sintomas e exames complementares de imagem) ou dos gatilhos provocadores. Em casos agudos, Costa, que é especialista em cefaleias, diz que podem ser receitados analgésicos, anti-inflamatórios e até medicações diárias preventivas.

Outras atitudes, possíveis de se realizar em casa e que podem ajudar, incluem:

Repouso

Evitar excessos de luminosidade, barulho, cafeína, além de álcool e cigarro

Fazer compressas frias nas têmporas (laterais da cabeça, entre olhos e orelhas)

Hidratação (cerca de dois litros de líquido por dia)

Massagens, acupuntura, técnicas de relaxamento orientados por profissionais

Dietas alimentares saudáveis

Prática regular de exercícios físicos

Segundo a neurologista, pacientes com enxaqueca podem apresentar aumento de sensibilidade no couro cabeludo e até mesmo uma leve manipulação nele pode piorar ou desencadear dor. Então, para não piorar a dor de cabeça, não só evite puxar como também pentear os cabelos.

"Há inclusive uma dor de cabeça específica atribuída ao uso adereços de cabelo, tipo tiara e rabo de cavalo", alerta a médica.