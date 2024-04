Haddad diz que discutirá celeridade para reforma tributária com Pacheco e Lira na próxima semana

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que vai conversar com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a partir da próxima semana para garantir celeridade para a tramitação da regulamentação da reforma tributária no Congresso.

Em um pronunciamento em uma cerimônia da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, Haddad disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve encaminhar uma mensagem ao Congresso sobre o tema.

(Reportagem de Fabricio de Castro)