Grupos de direitos humanos abrem nova ação contra exportação de armas alemãs a Israel

Por Riham Alkousaa

BERLIM (Reuters) - Advogados defensores dos direitos humanos entraram com processo contra a decisão do governo alemão de aprovar a exportação de 3.000 armamentos antitanque para Israel, a segunda ação neste mês contra o apoio de Berlim aos israelenses e sua guerra na Faixa de Gaza. Na semana passada, advogados de Berlim disseram ter protocolado um recurso urgente para interromper exportações de armas de guerra para Israel, afirmando que há razões para crer que elas estão sendo usadas de formas que podem violar a lei humanitária internacional na Faixa de Gaza. O caso mais recente, levado por cinco palestinos da Faixa de Gaza, recebeu o apoio de advogados do Centro Europeu para Direitos Constitucionais e Humanos (ECCHR, na sigla em inglês), em Berlim, e organizações palestinas de direitos humanos, afirmou o ECCHR.

Segundo o ECCHR, o governo liberou a exportação de 3.000 armamentos antitanques para Israel após o ataque do Hamas, em 7 de outubro, mas um pedido de exportação de 10.000 cartuchos de munição ainda precisa de aprovação. "A Alemanha não pode permanecer coerente com seus valores se exportar armas para uma guerra na qual sérias violações da lei humanitária internacional estão óbvias", afirmou o secretário-geral da ECCHR, Wolfgang Kaleck, em comunicado.

O Ministério da Economia, responsável pela permissão de exportação de armas, confirmou que um processo sobre armamento para Israel foi impetrado, mas não teceu comentário sobre o caso. Mais de 33 mil palestinos morreram na ofensiva Israelense, diz o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, após 1.200 israelenses serem mortos em um ataque do Hamas, no sul de Israel, em 7 de outubro, segundo contagem israelense. (Reportagem de Riham Alkousaa)