Governo prepara nova meta fiscal para 2025 mirando superávit primário de 0,1% do PIB

Por Bernardo Caram e Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O governo prepara uma nova meta fiscal para o próximo ano mirando um superávit primário equivalente a 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), disseram à Reuters duas fontes com conhecimento direto do assunto nesta sexta-feira.

Falando sob condição de anonimato, as fontes disseram que o número ainda pode ser alterado até segunda-feira, data limite para o governo encaminhar ao Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 com os parâmetros para a preparação do Orçamento.

A nova meta deverá representar um afrouxamento em relação à indicação dada no ano passado de que o governo buscaria um superávit de 0,5% do PIB em 2025 após zerar o déficit primário este ano.

Os ministérios do Planejamento e da Fazenda marcaram entrevista coletiva para a manhã de segunda-feira para apresentação do projeto da LDO.