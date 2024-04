França pede que seus cidadãos não viajem para Irã, Líbano, Israel e territórios palestinos

A França recomendou nesta sexta-feira (12) a seus cidadãos que não viajem nos próximos dias para Irã, Líbano, Israel e territórios palestinos "diante dos riscos de escalada militar", após as ameaças de retaliação de Teerã contra Israel.

Em uma mensagem transmitida no final de uma reunião de crise, o Ministério das Relações Exteriores francês anunciou a proibição das missões de funcionários franceses nesses países e territórios e pediu o retorno das famílias dos funcionários das representações diplomáticas em Teerã.

Os riscos de um alastramento do conflito para a região aumentaram nos últimos dias com as ameaças do Irã contra Israel. O país é acusado de um ataque que destruiu o consulado iraniano em Damasco em 1º de abril, matando 16 pessoas, incluindo sete membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã.

O líder supremo iraniano Ali Khamenei prometeu "punir" Israel em represália ao ataque. As autoridades israelenses ameaçaram reagir caso seu território seja alvo de uma operação militar.

Após o anúncio feito na quarta-feira (10) pelo presidente norte-americano, Joe Biden, de que o Irã estaria ameaçando "lançar um ataque significativo contra Israel", os Estados Unidos também decidiram restringir a presença de funcionários da diplomacia no país.

#ConseilsVoyageurs |?Face aux risques d'escalade militaire au #ProcheOrient, le ministre @steph_sejourne a acté en réunion de crise les mesures suivante ?? pic.twitter.com/szF3sIXKfn ? France Diplomatie???? (@francediplo) April 12, 2024

EUA enviam general para Israel

O governo norte-americano enviou o general Erik Kurilla, encarregado do Oriente Médio, a Israel, para discutir "ameaças à segurança na região". O militar deve se reunir com líderes das Forças Armadas israelenses "para discutir as atuais ameaças à segurança", disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder.

Segundo ele, essa visita foi planejada antes das ameaças iranianas e antecipada "em resposta aos acontecimentos recentes".

"O nível de preparação para um ataque iraniano ao Estado de Israel" também foi discutido na quinta-feira (11) pelos ministros da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e de Israel, Yoav Gallant, de acordo com um comunicado oficial do governo israelense.

A Casa Branca advertiu o Irã a não atacar Israel e o secretário de Estado, Antony Blinken, pediu aos chenceleres da China, Turquia e Arábia Saudita que tentem dissuadir Teerã.

Com informações da AFP