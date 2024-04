Fiz 70 anos em 2024, preciso votar ou é facultativo? Veja regras

O voto no Brasil é facultativo para pessoas com mais de 70 anos. Isso significa que aqueles eleitores que fizeram ou fazem 70 anos até a data da eleição, estão liberados da obrigatoriedade de votar. As eleições 2024 acontecem no dia 6 de outubro (primeiro turno).

Quem tem voto facultativo?

Além dos idosos acima de 70 anos, o voto também é facultativo para jovens com 16 e 17 anos, além de pessoas analfabetas.

Para eleitores com voto facultativo, não é necessário justificar a ausência no dia da eleição.

Para quem o voto é obrigatório?

Todos os brasileiros alfabetizados que possuem entre 18 e 70 são obrigados a votar no dia da eleição. Caso não consiga comparecer ao local de votação, é necessário justificar o voto.

Caso a pessoa não compareça nem justifique a ausência até a data determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, ficará sujeita ao pagamento de multa. Quem fica até três turnos eleitorais sem justificar ausência na eleição, tem o título eleitoral suspenso.

Eleições 2024

O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para 06 de outubro. Na ocasião, os brasileiros se dirigem às urnas para escolher os prefeitos e vereadores dos mais de 5,5 mil municípios do país. Caso seja necessário, o segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro.