TV antiga vira smart por menos de R$ 230; veja aparelhos em oferta

Não consegue ver Netflix ou outros streamings na sua televisão? Pois esta é uma boa chance de deixá-la mais inteligente: os dispositivos Fire TV Sticks, da Amazon, estão com promoções especiais na Semana de Ofertas Alexa. Há três modelos com desconto:

Fire TV Stick Lite, de R$ 299 por R$ 224,10 à vista

Fire TV Stick, de R$ 349 por R$ 269,10 à vista

Fire TV Stick 4K, de R$ 449 por R$ 341,10 à vista

Em todos, além de acessar facilmente todos os serviços de streaming (Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount, Amazon Prime Video e outros), é possível pedir para a Alexa buscar conteúdos, iniciar ou pausar a reprodução e outros comandos, sem precisar apertar botões.

A diferença entre os dois modelos mais baratos é que o controle do "Stick Lite" não possui botões físicos para a TV, enquanto o "Stick" tem botões de ligar/desligar, volume e mudo, para também controlar a televisão e outros receptores compatíveis. Já a versão "Stick 4K", além do controle completão, reproduz conteúdos com qualidade de imagem superior.

O que eles têm de bom?

Controle remoto por voz conectado com a Alexa (aceita comandos de voz e todas as funcionalidades da assistente virtual);

Áudio em Dolby Atmos, para melhor qualidade sonora;

Resolução Full HD com 60 fps (quadros por segundo) e compatibilidade HDR, que melhora o contraste na imagem (Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite);

Resolução 4K (superior à Full HD) com 60 fps e compatibilidade HDR10+, que melhora ainda mais o contraste na imagem (apenas Fire TV Stick 4K);

Conectividade e suporte em wi-fi 5 (Fire TV Stick e Lite) ou wi-fi 6 (Fire TV Stick 4K).

Como funciona?

Se a sua TV é mais antiga ou simples, ela não tem conexão à internet. Então o Fire TV Stick vai fazer esse elo. Com formato parecido com um pendrive, basta plugá-lo na saída HDMI da televisão, conectá-lo ao wi-fi e começar a assistir a filmes e séries. Claro, é preciso assinar os serviços separadamente.

Ele também é útil no caso de TVs que já são smart, mas que têm sistemas lentos ou menus muito difíceis de navegar. O Fire TV Stick tem uma interface organizada e super amigável ao usuário.

Os dois modelos mais baratos já cumprem muito bem seu propósito, especialmente se a sua TV não for 4K ou se o seu serviço de streaming não oferecer conteúdos nesta resolução.

Para quem faz questão do mais moderno, o novo Fire TV Stick 4K, lançado em setembro, também está com desconto esta semana. Além do suporte para redes wi-fi 6, ele tem processador quad-core atualizado de 1,7 Ghz, e promete ser até 30% mais rápido que a geração anterior.

O que diz quem comprou

O modelo Fire TV Stick tem mais de 99.500 avaliações na Amazon, com nota média de 4,8 de 5 estrelas. Confira algumas opiniões dos compradores:

Solucionou as questões da nossa TV. Ela é mais antiga, porém tem uma imagem excelente. O Fire Stick deu todos os recursos que precisávamos para uma experiência maravilhosa. A integração com a Alexa é muito legal e prática, e o controle é super fácil de utilizar. Tudo muito intuitivo e prático. Jordana Almeida

Para aqueles que têm uma Smart TV com mais de 5 anos de uso, este dispositivo faz um upgrade sensacional. A tela inicial é muito funcional, e as configurações são muito fáceis de serem realizadas. Para quem tem Eco Dot próximo da TV, o acesso às funcionalidades do controle remoto fica muito mais fácil, bastando dizer os comandos. O custo-benefício é excelente. Abili Lazaro Castro de Lima

Transformou a minha TV em smart. De fácil manuseio e instalação, além dos comandos por voz e de TV. Muito bom, recomendo. Carla Dayane

Gostei de quase tudo: funciona muito bem e muito rápido, e todos os apps já vêm instalados. O Bluetooth conecta fácil e tem alcance muito bom, o controle funciona muito bem com Alexa e demais funções. O melhor de tudo que eu só preciso do controle do Fire Stick para controlar tudo - ele desliga a televisão e também controla o volume. Francisco

