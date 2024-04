Felipe Neto: 'O que a extrema direita quer é STF cada vez mais duro'

O comunicador digital Felipe Neto afirmou que o desejo da extrema direita é ter um STF cada vez mais duro em suas decisões. Ele foi entrevistado no UOL Entrevista desta sexta (12).

O que aconteceu

Felipe Neto falou sobre as ações da Suprema Corte para derrubar perfis nas redes sociais e, na visão do comunicador, as decisões proferidas (principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes) ajudam bolsonaristas a manterem a narrativa de censura.

O que a extrema direita quer é que o STF seja cada vez mais duro. Tudo o que Elon Musk é que o STF continue derrubando contas (perfis), porque auxilia a narrativa mentirosa de censura. O Lira não quer que aconteça. A extrema-direita não quer projeto de lei porque, senão, vai todo o rito. Se o Trump vence as eleições, com Trump eleito, eles vão pressionar para que os EUA apliquem sanções ao Brasil por atitudes do STF. Felipe Neto, em entrevista ao UOL

Multibilionário assume papel patético e vexaminoso

Ainda durante a entrevista, Felipe Neto afirmou que o multibilionário Elon Musk tem feito um papel vexaminoso publicamente e acusou a sua rede social, a plataforma X (antigo Twitter), de ser fundamentada na mentira e na difamação.

O Twitter é fundamentado em mentira, calúnia e difamação, anular completamente provando que é mentira. É simples de provar que são mentirosos. É uma vergonha que um multibilionário se proponha a um papel tão patético, tão vexaminoso). Felipe Neto

Musk atacou Moraes em publicações no X e insinuou fechar o escritório da rede no Brasil. O bilionário questionou o ministro do STF sobre a razão de "tanta censura no Brasil". Ele fez o comentário em uma postagem no perfil oficial de Moraes na plataforma.

O empresário pediu a renúncia ou impeachment de Moraes e o chamou de "Darth Vader do Brasil". Em uma postagem, ele disse que vai "revelar" como as decisões de Moraes supostamente "violam" as leis brasileiras.

Após os ataques, Moraes determinou a abertura de inquérito pela PF para apurar a conduta do empresário. O documento exige a apuração em relação aos crimes de obstrução à Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime. O ministro também determinou a inclusão de Musk como investigado no inquérito das milícias digitais, que já tramita na Corte.

Musk também atacou Lula. O dono do X escreveu na plataforma que Moraes deveria ser "julgado por seus crimes" e que o ministro do STF "se tornou um ditador porque tem Lula na coleira".

