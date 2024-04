Felipe Neto: 'Elon Musk saiu vencedor, mas não por muito tempo'

O influenciador digital Felipe Neto disse hoje que o bilionário Elon Musk se saiu vencedor em embate com governo e o poder judiciário brasileiros, mas que vitória não deve se sustentar por muito tempo.

O que aconteceu

A declaração foi feita pelo youtuber em entrevista ao UOL Entrevista. Felipe Neto classificou Musk como "agente do caos", alguém que quer "desestabilizar".

Ele se saiu, sim, vencedor, mas não acredito que se sustente por muito tempo. Principalmente agora que o governo federal e o STF já falaram não vão mais comentar o caso, que é o cenário que ele quer desestabilizar. Ele não quer ver as coisas funcionando apenas no judiciário. Felipe Neto, em entrevista ao canal UOL

Musk atacou Moraes em publicações no X e insinuou fechar o escritório da rede no Brasil. Empresário questionou o ministro do STF do porquê de "tanta censura no Brasil". Ele fez o comentário em uma postagem no perfil oficial de Moraes na plataforma.

O empresário pediu a renúncia ou impeachment de Moraes e o chamou de "Darth Vader do Brasil". Em uma postagem, ele disse que vai "revelar" como as decisões de Moraes supostamente "violam" as leis brasileiras.

Após os ataques, Moraes determinou a abertura de inquérito pela PF para apurar a conduta do empresário. O documento exige a apuração em relação aos crimes de obstrução à Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime. O ministro também determinou a inclusão de Musk como investigado no inquérito das milícias digitais, que já tramita na Corte.

Multibilionário assume papel patético e vexaminoso

Ainda durante a entrevista, Felipe Neto afirmou que o multibilionário tem feito um papel vexaminoso publicamente e acusou a sua rede social, a plataforma X (antigo Twitter), de ser fundamentada na mentira e na difamação.

O Twitter é fundamentado em mentira, calúnia e difamação, anular completamente provando que é mentira. É simples de provar que são mentirosos. É uma vergonha que um multibilionário se proponha a um papel tão patético, tão vexaminoso). Felipe Neto

Assista à entrevista na íntegra: