Estudante morre após caminhão tombar e carga cair em cima dela em MG

Uma estudante de psicologia morreu após um caminhão tombar e a carga cair em cima dela na rodovia Fernão Dias, em Estiva (MG), na noite de quinta-feira (11).

O que aconteceu

A estudante, identificada como Maria Giovana Pereira, 18, morreu em decorrência de um outro acidente ocorrido na rodovia. Primeiro, por volta das 21h45, houve um acidente entre um caminhão e um carro, que interditou a rodovia. As informações foram repassadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Moradores se aproximaram para ver o que tinha acontecido e ficaram aglomerados na rodovia. Pouco tempo depois, um segundo caminhão carregado de frutas vinha na mesma direção, mas o motorista não viu a sinalização na pista e, ao tentar desviar para a lateral para não atropelar as pessoas, tombou. A carga de frutas caiu e atingiu a estudante, que estava perto da via.

Outros feridos. De acordo com a Arteiris, concessionária que administra o trecho em que o acidente aconteceu, outras duas pessoas ficaram levemente feridas e receberam atendimento.

Universidade lamentou morte da jovem. "A Universidade do Vale do Sapucaí manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento da aluna do curso de Psicologia, Maria Geovana Pereira. A família FUVS em luto se solidariza com os familiares, parentes e amigos", diz nota publicada nos stories do Instagram.

Caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. O tacógrafo do caminhão será examinado para verificar se o motorista estava acima da velocidade permitida para a via.