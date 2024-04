Testei sérum que hidrata durante o sono: 'fios controlados desde o 1º uso'

Sempre gostei de ter os cabelos disciplinados e sem frizz, mas isso nem sempre é tarefa fácil, ainda mais quando se tem um cabelo com químicas, como no meu caso.

Com a correria do dia a dia, muitas vezes não é possível ir até o salão fazer uma hidratação para controlar os fios e tem períodos que a correria é tanta que até mesmo dedicar alguns minutos para fazer uma hidratação em casa se torna difícil.

Foi conversando com uma amiga e falando sobre a rotina intensa de trabalho, estudos e a dificuldade de manter os cuidados com o cabelo que conheci o Sérum Night Spa, da Truss.

O que ele tem de bom?

Após o uso do sérum Night Spa, da Truss. Imagem: Arquivo Pessoal

Fios controlados desde o 1º uso: logo na primeira vez que eu usei o o Sérum Night Spa, da Truss fiquei surpresa com o resultado. Estava há mais de três meses sem fazer nenhum tipo de hidratação e percebi o resultado logo de cara.

Além de deixar o cabelo muito macio, ele reduziu bastante os frizz e deixou o cabelo com brilho como se estivesse acabado de sair do salão.

Hidrata enquanto você dorme: a indicação é que o produto seja passado em todo o cabelo antes de dormir para que ele atue enquanto a gente dorme, e isso é maravilhoso.

Ele tem cheiro suave e não é meloso ou oleoso a ponto de sujar o travesseiro. Ao acordar já lavo o cabelo para retirar o produto e a hidratação está pronta.

Sela o fio: realmente você percebe que o produto blinda os fios, e não senti que o cabelo ficou pesado.

Rende bastante: segundo indicação do fabricante, o recomendado é que o sérum seja usado uma vez por semana, o que faz com que o produto renda bastante. Por ter cabelo em comprimento médio, o meu dura em torno de quatro meses.

Pontos de atenção

Lavagem: na hora de lavar o cabelo, na manhã seguinte à aplicação do produto, sinto que preciso usar um pouco mais de xampú do que a quantidade de uso diariamente para que o produto seja todo removido.

Quando não fiz isso achei que o cabelo ficou um pouco pesado, como se tivesse ficado resquícios de produto.

Quem pode gostar?

Pessoas com a vida corrida podem gostar pela praticidade de ter um cabelo mais sedoso, sem ter que dedicar tempo para isso - aproveitando para tratar os fios enquanto dormem. Além de ser bom para quem busca economia, já que tive bons resultados já no primeiro uso e sem a necessidade de ir ao salão. Por ter o cabelo com química é difícil encontrar um produto que apresente bons resultados logo de cara.

Segundo o fabricante, ele pode ser usado em todos os tipos de cabelo, incluindo os cacheados.

