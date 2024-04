Dia do beijo: conheça 9 sex toys para você apimentar a data

No dia 13 de abril é comemorado o Dia do Beijo, e que tal apimentar a data (e seus beijos) com um sex toy novo?

De vibradores tradicionais aos cada vez mais populares estimuladores de clitóris, a seleção a seguir, preparada pelo Guia de Compras UOL, tem tudo para ajudar você a fazer a melhor escolha. Confira:

Simula o sexo oral, usando um sistema de pressão de ar;

Controlado por botão, tem dez modos vibratórios;

Feito de silicone macio;

Carregamento via USB.

Possui um mecanismo em formato de língua, que promete estimular o clitóris e outras áreas erógenas com movimentos de vai e vem;

Feito de silicone;

Com botão liga e desliga;

Três baterias LR44 inclusas.

Vibrador com estimulador clitoriano;

Tem 12 modos vibratórios;

Feito de silicone;

Carregamento via USB.

Estimulador de clitóris com pulso de ar;

Com 11 intensidades;

À prova d'água;

Carregamento por USB.

Mais silencioso, de acordo com o fabricante.

Estimulador de ponto G e clitóris em forma de U;

Com dez configurações de vibração;

Feito de silicone;

À prova d'água;

Carregamento por USB.

Para massagear e estimular o clitóris e seios e aliviar a tensão;

Com 20 vibrações;

Feito de silicone;

Carregamento via USB.

Com interior texturizado, que ajuda a estimular o pênis;

Aumenta o tempo de ereção, de acordo com o fabricante;

É reutilizável e lavável;

Acompanha lubrificante.

Pode ser usado para estimulação de clitóris, vagina, ânus, mamilos e outras áreas erógenas;

Com sete modos de vibração;

Resistente à água.

Pode ser acoplado à calcinha,

Tem dez modos de vibração e cinco de sucção;

Com controle sem fio;

À prova d'água.

Quer saber mais sobre produtos de casa, de beleza, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).