Desilusão torna jovens dos EUA mais conservadores antes de eleições, mostra pesquisa

Por Anthony Deutsch

AMSTERDÃ (Reuters) - Uma grande pesquisa global divulgada na sexta-feira mostrou um aumento no desespero e na desilusão com a política, especialmente entre os jovens norte-americanos, o único grupo populacional dos Estados Unidos que se tornou mais conservador na última década.

O estudo da agência internacional de pesquisa Glocalities, compartilhado com a Reuters, ofereceu um contexto para a eleição presidencial de novembro nos EUA e uma série de votações em todo o mundo, incluindo a eleição parlamentar da União Europeia em junho.

A pesquisa fez perguntas para determinar a posição dos entrevistados em uma escala de otimismo entre "esperança" e "desespero", e em outra entre "controle" e "liberdade" - em outras palavras, conservadorismo e liberalismo.

Em média, o mundo se tornou mais liberal entre 2014 e 2023, mesmo que tenha se tornado mais pessimista, de acordo com mais de 300.000 pesquisas em 20 países, representando quase 60% da população global.

Os jovens de todo o mundo se sentem especialmente decepcionados com a sociedade, disse Martijn Lampert, chefe de pesquisa da Glocalities, acrescentando que "o aumento do desespero entre os jovens adultos nos EUA supera em muito o aumento do desespero entre os jovens adultos nos países da UE".

O mais surpreendente é que os jovens norte-americanos foram o único grupo populacional nos Estados Unidos ou sete Estados membros da UE que realmente se tornou mais conservador desde 2014 - ou, nos termos da pesquisa, que favorece mais controle em vez de liberdade.

No total, 14.526 norte-americanos foram entrevistados entre 2014 e 2023, incluindo 2.242 homens com idade entre 18 e 34 anos.

Em todo o mundo, "sentimentos de desesperança, desilusão social e revolta contra os valores cosmopolitas explicam em parte a ascensão de partidos radicais de direita contra o establishment", disse Lampert, citando eleições em vários países europeus.

Os algoritmos das mídias sociais estavam ampliando a tendência ao atrair "jovens moderadamente conservadores para modelos e visões de mundo masculinos conservadores mais extremos e radicais".

O relatório também destacou uma grande diferença entre os homens jovens e as mulheres jovens do mundo.

Ambos estavam preocupados com perspectivas de carreira, segurança financeira e educação, mas enquanto os homens de 18 a 24 anos ultrapassaram os homens de 55 a 70 anos como o grupo mais socialmente conservador, as mulheres de 18 a 24 anos se tornaram mais liberais e antipatriarcais.

Em uma escala em que 1 representa o mais conservador e 5 o mais liberal, as mulheres de 18 a 24 anos em todo o mundo passaram de 3,55 em 2014 para 3,78 em 2023 - ambos valores mais altos para qualquer faixa etária.

Os homens da mesma idade passaram de 3,29 para 3,36. E nos EUA, os homens de 18 a 34 anos se tornaram menos liberais, caindo de 3,48 para 3,46.

"Globalmente, as mulheres jovens são provavelmente o grupo mais liberal da história da humanidade", afirma o relatório.

As pesquisas foram realizadas em Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, México, Holanda, Polônia, Rússia, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Reino Unido e EUA.