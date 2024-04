Cliente destrói móveis de loja no RJ com machado após se irritar com atraso

Armado com um machado, um homem destruiu diversos móveis em uma loja no bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O homem foi a loja reclamar de um móvel comprado e que após um mês ainda não tinha sido entregue. Caso aconteceu na segunda-feira (7).

Ao tentar cancelar a compra, o cliente foi avisado que teria que pagar uma multa de 15%. Irritado, o homem foi embora.

O cliente voltou com um machado pouco tempo depois e começou a destruir armários. As imagens foram registradas em um vídeo. Nele, é possível ouvir o homem gritando: "Filma aí. Me processa. Todo mundo vai saber".

O homem foi autuado por "dano qualificado" e "exercício arbitrário das próprias razões". Ele pagou fiança e responderá ao processo em liberdade.